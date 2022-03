THIBAULT, Aline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 février 2022, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Aline Thibault, fille de feu dame Louise-Anne Déry et de feu monsieur Elphège Thibault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et amies. La famille tient à remercier le personnel infirmier de l'unité des soins palliatifs du CHA-Enfant-Jésus et du P-3000 pour leur bienveillance et attention., de 14 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au Cimetière Saint-Grégoire-de-Montmorency avec la famille immédiate.