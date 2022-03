ANCTIL, Léon



Au Centre d'hébergement Chanoine- Audet de Lévis, le 16 février 2022, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédé monsieur Léon Anctil, époux de feu madame Carolle Bourgault. Fils de feu dame Noëlla Robichaud et de feu monsieur Gérard Anctil, il demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Pamphile comté de L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Annick Anctil (Éric Boivert) et Jimmy Anctil (Karine Trottier); ses petits-enfants: Roxanne, Élisabeth et Laurence Lavertu, Mégane et Dylan Anctil. Il était le frère et le beau-frère de: Jacques, Éliane, Gilles (Gisane Litalien), Alyre (Diane Lévesque), Marcel (Dorothée Pelletier), feu Lionel (feu Doris Girard), feu Jean-Nil (feu Pauline Marchand), feu Clément et Ginette Anctil (Rock Dubé); de la famille Bourgault: feu Gisèle (Michel Gagnon), Lise, Murielle, Albéry (Ginette Avoine), feu Serge, Marlène (Martin Bélanger), Marjolaine (Richard Moreau), Linda et Patricia. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel du Centre d'hébergement Chanoine-Audet pour la qualité remarquable de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide (Québec et Chaudière- Appalaches) Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 550, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2J5. https://www.centraide-quebec.com/don/don-a-un-etre-cher/.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 5 mars 2022 à compter de 12h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial "du Parc".