PANKEWICH, Elizabeth



Au Saint-Brigid's Home, le 27 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Elizabeth Pankewich, épouse de feu monsieur André Richard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Allen, Curtis (feu Michelle Giroux, Brigitte Bernard), Michèle (Jocelyn Leblanc) et Guy (Claire Grenier); ses petits-enfants: Amélie, Marie-Claude (Carlos Contreras), Louis-Philippe (Maude Levesque-Michaud), Noémie, Dave (Katia Nobert), Maxime (Audrey Lavoie) et Vincent (Linda Majumdar); ses arrière-petits-enfants: Alekxis, Léanne, Edward, Noah, Arielle, Roseline, Maddox et Etham; ses sœurs et son frère: Vicky, Florence (Bruce Buckmaster), Amy (Allan Demerais) et Stanley; ses belles-sœurs de la famille Richard: Danielle, Odette (Marc Hamel) et Lily (feu Claude Richard); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Saint-Brigid's Home pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec: 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294 www.societealzheimerdequebec.com