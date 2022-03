DEMERS SAINDON, Marie-Claire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 février 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Marie-Claire Demers, épouse de feu monsieur Philippe Saindon, fille de feu monsieur Gédéon Demers et de feu madame Gratia Laroche. Elle demeurait à Saint-Gilles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Céline Côté), Réal (feu Lise Bergeron / Christine Pilon), Jean-Marie (Véronique Côté), Roland (Denise Laflamme), Marcel, Lisette (feu Paul Tardif - Sylvain Bergeron), Pierre (Françine Demers - Danielle Breton), feu Marie, feu Robert, Daniel (Renée Guérin); ses petits-enfants: Paul, feu Marie, Alain, Nathalie, Isabelle, Stéphane, Émilie, Valérie, Marie-Michelle, Julie, feu Jean-Philippe, Myriam, Éric, Simon, Pierre, David, (Louann fille de Sylvain Bergeron), Martin, Mélanie, (Cindy, Véronique et Andrew, enfants de Danielle Breton), Jonathan, Maxime, Cindy et Tommy ; ses 32 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Adrien (feu Madelaine Dumont), feu Lucien (feu Brigitte Légaré), feu Marie-Blanche (feu Adalbert Côté), feu Roland (feu Lucienne Côté - Jeannette Taillon), feu Jean-Paul (feu Thérèse Demers), feu Rhéaume (feu Léontine Marion), feu Antoine (Jeanne Bolduc), feu Antoinette (feu Jean-Philippe Montmagny), Fleurette (feu Robert Perron), Marcel (feu Huguette Laroche), Georgette (feu Gaston Dubé), Léo (feu Rita Laroche - feu Diane Lebel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Saindon: feu Antonio (feu Léa Huot), feu Yvonne (feu Alphonse Gagnon), feu Armand (feu Jeannette Huot), feu Béatrice, Jeanne D'Arc (feu Georges-Henri Demers), Thérèse (feu Gérard Moreau), feu Marie-Paule (feu Raymond Lapointe), feu René (Rolande Arguin), feu Claire (feu Jean-Paul Poirier), feu Louis (Noëlla Arguin), feu Léopold (feu Thérèse Bertrand); ses cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(es). Merci aux anges de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur humanité et un merci tout particulier au personnel de l'Unité prothétique du Manoir Le Beau Rivage qui ont pris soin de ''Maman'' comme si c'était leur mère.le vendredi 18 mars 2022 de 19 h à 22 h etde 9 h à 11 h.