BOUCHER, Henri-Paul



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 8 février 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Henri-Paul Boucher époux de madame Pierrette Pouliot. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Boucher est allé rejoindre sa fille Rachel. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Estelle, Alain (Renée Petit) et Jean-Pierre (Claudia Velazquez); ses petits-enfants: Sophia-Rose Boucher, Keïla Boucher et Alexandra Genois; ses frères et soeurs de la famille Boucher: feu Gérald, Mario, Lisette (feu Henri-Louis Lebel), feu Rolland, feu Jean-Claude, Solange, Carole (Yvon Lachance) et feu Richard (Nicole Boucher); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Pouliot ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à son locataire Richard Mckie. Remerciements au personnel du 3e étage des soins palliatifs de l'hôpital de St-Raymond pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances à lade 12h à 13h45.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure.