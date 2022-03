CÔTÉ, Jacques



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 23 février 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Côté, fils de feu monsieur Jules Côté et de feu dame Marcelle Gagnon. Il demeurait à Québec (Charlesbourg).Monsieur Côté laisse dans le deuil sa conjointe madame Micheline Dubreuil, sa fille Caroline et sa petite-fille Émilie. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Denise (Jim Smith) et Francine, ainsi que son frère Réjean (Annette Dufour); ses belles-sœurs et beaux-frères: Louise (Jean-Pierre Lecompte), Rolande (Denis Grenier), Hélène (René Viel) et Lucie (Paul-René Blais); plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant, plus particulièrement la Dre Alexandra Albert pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111, 1 888 768 6669 - poste 221 www.pq.poumon.ca