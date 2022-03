LAFOND, Hélène



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes (Québec), le 18 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Hélène Lafond, ex-épouse de feu monsieur Raymond Laramée, fille de feu madame Bibiane Therrien et de feu monsieur Paul-Henri Lafond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Yvon Lemieux), Sylvie (Richard Trottier) et Marie (Marc Doyon); ses petits-enfants: Mélina et Guillaume Bouchard, feu Vichaël et Marialye Laramée-Trottier, Jennyfer Laramée-Talbot; ses arrière-petits-enfants: Zakary et Naomy; ses frères et sœurs: feu Égide, feu Roger, Gérald, Paul-Henri, Louis, Céline et Pierre; ainsi que plusieurs neveux et nièces.