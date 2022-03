ROYER, Lise



Au CHU- l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Lise Royer, fille de feu dame Cécile Roy et de feu monsieur Gérard Royer. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présences des cendres à la, de 14h à 16h etLes cendres seront déposées au cimetière St-Charles au printemps sous la supervision de laElle laisse dans le deuil, son frère André (Colette Martel); son neveu Sylvain (Marie-Andrée Morel); ses petits-neveux: Clément, Constant et Aimé; ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel CHU-l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation à la Société canadienne du cancer (1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, téléphone : 1 888 939-3333). Des formulaires seront disponibles lors des condoléances. Consultez régulièrement nos avis de décès afin de rester informés de tout changement.