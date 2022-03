TURCOTTE, Fernand



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 12 février 2022, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédé monsieur Fernand Turcotte, époux de feu madame Jeanne-D'Arc Royer, fils de feu Joseph Turcotte et de feu Marie Jacques. Il était originaire de la Beauce et demeurait à Saint-Anselme. Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Jacinthe Laliberté), Nancy (Doudou Camara), Alain (Marcelle Lafontaine) et Ghislain (Florence Leblond); ses petits-enfants: Stéphanie Turcotte (Peter Vanduynenmontijn), Sébastien Turcotte (Emilie Martin), Steve M'Bra (Stéfanie Montabes), Justin Turcotte (Cindy Leblond), Christine Turcotte (Stéphane Laliberté) et Jason Turcotte (Alexandra Pelletier); ses arrière-petits-enfants: Loïk M'Bra, Maël M'Bra, Isaac M'Bra, Julianne Turcotte, Raphaëlle Turcotte, Louis David Turcotte, Frédérique Turcotte, Loïc Turcotte, Charles-Antoine Turcotte, Alexis Turcotte, Annaëlle Turcotte, Alexandrine Laliberté, Benjamin Laliberté et Jack Turcotte. Il était le frère de feu Lucien (feu Gisèle Grégoire), feu Jeanne-D'Arc (feu Léonard Gélinas), feu Lévis (feu Noëlline Bolduc) et Gaston (Ginette Caron). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Royer: feu Eugène (Yolande Labrecque), Marcel (Antoinette Savard), feu Lucien (Florence Blanchette), Colette, Noëlla (Renald Lepage), Julien (Pierrette Beaudoin) et Jules (Sylvie Lévesque); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous tenons à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les très bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Diabétiques de Québec, https://diavie.org/faire-un-don/.à compter de 10h.