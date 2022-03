SAVARD, Hugues



Au CHU- l'Hôtel Dieu de Québec, le 19 février 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Hugues Savard, époux de madame Danielle Houde Savard, fils de feu dame Adrienne Lamothe et de feu monsieur Louis-Philippe Savard. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 11h à 14h30 et seraLes cendres seront remises à la famille sous la supervision de laIl laisse dans le deuil, outre sa tendre épouse, sa fille Nathalie (Lévis Pageau); ses petits-enfants: Tommy et Stéphanie; ses beaux petits-enfants: Kevin (son fils Wavin-Olivier) et Marie-Ève (son fils Mathias); ses sœurs et son frère: Solange (feu Robert Piché), Angèle (Gaston Fréchette), Francine et Marc (Aline); son beau-frère Bill Houde et sa belle-sœur Marielle Aubé (feu Claude Houde); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Consultez régulièrement nos avis de décès afin de rester informé de tout changement.