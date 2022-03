BERGERON, Lucie



À la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 14 décembre 2021, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lucie Bergeron, épouse de monsieur Gatien Martineau. Elle était la fille de feu Joseph Bergeron et de feu Gracia Côté. Elle demeurait à Laurier-Station.Outre son époux Gatien Martineau, elle laisse dans le deuil sa fille Linda (Jean-Yves Laroche); ses petits-enfants: Joannie (Gabriel Auclair), Dominic (Audrey Hamel) et son arrière-petite-fille Ève. Frères et sœurs : Léo (Céline St-Onge), feu Hélène (Edmond St-Onge), Françoise (feu Normand Hallé), feu Florence (feu Roger Gauthier), feu Lisette (feu Robert Sévigny), Léandre (Carole L'Heureux); ses beaux-frères et belle-sœurs : feu Claude (Réjeanne Leclerc), Lucette (feu Jean-Claude Mignault), Thérèsa (feu Laurent Rancourt), feu Normand (Christina Viscogliosi); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Sincères remerciements au docteure Louise Beaudry, le personnel du CLSC de Laurier-Station ainsi qu'au personnel de la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 16 h 30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Téléphone : 418 903-6177. Courriel : mspl.info@videotron.ca. Site Web : www.mspdulittoral.com, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec, Téléphone : 418 903-6177Courriel : mspl.info@videotron.caSite web : www.mspdulittoral.com