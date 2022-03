LESSARD, Diane Renaud



Au CHSLD St-Antoine, le 7 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Diane Renaud, épouse de feu monsieur André Lessard et fille de feu monsieur Alexandre Renaud et de feu madame Lucina Bossé. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Judith (Alain Roy), Michel et Louise; ses petits-enfants : Simon Roy (Émilie Sicotte Ouellet) et Jean-Sébastien Roy. Elle était la sœur de : feu Willie (feu Thérèse Dionne), Lina (feu Jean-Paul Thériault), feu Aimé (Louise Parent). Elle était la belle-sœur de : Marie-Marthe Lessard (feu Jacques Lavoie), feu Jean-Paul Lessard (feu Yolande Parent). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer.