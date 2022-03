BERNIER, Jean-Guy



À Québec, le 10 février 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Bernier CD, époux de feu madame Valerie Consaul, fils de feu madame Diana Deblois et de feu monsieur Alphonse Bernier. Il demeurait à Québec.Retraité du MAPAQ, il était membre fondateur de la Société de modélisme ferroviaire de Québec, membres des anciens du CKCV et de l'Amicale du Bataillon des services de Québec. Il était ambassadeur des Shriners International. Il a été commandant (major) de l'Escadron 629 des cadets de l'air. La famille recevra les condoléances au, de 13 h 30 à 15 h 15.Il tenait à remercier ses voisines et voisins de la rue Valmont pour leur aide et leur amitié ainsi que le personnel du Domaine Bordeaux. Il souhaitait également remercier ses frères Maçons de la Ville de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Shriners de Montréal, 1-800-361-7256.