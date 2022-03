LAPOINTE, Denise



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 22 décembre 2021, à l'âge de 78 ans et 11 mois, est décédée madame Denise Lapointe, épouse de monsieur Claude Bernard, fille de feu madame Rose-Anne Bouchard et de feu monsieur Marc Lapointe. Elle demeurait à Québec.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel Bernard (Karine Girard) et Julie Bernard (Martin Fournier) ainsi que ses petits-enfants Henri, Elliot et Loïc. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs Michelle (Serge Doyon), France (Daniel Dancause) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernard, Marcel (Ginette), Diane et Sylvie. Elle était la sœur de feu Francine et la belle-sœur de feu Monique, feu Robert (Ghislaine) et feu Louise (feu Yvon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances auà compter de 13h.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement d'Assise du P-4000 pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de parkinson de Québec : parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don/