BOULANGER, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 février 2022, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Denise Boulanger, fille de feu madame Alice Michaud et de feu monsieur Émile Boulanger. Elle demeurait à Lévis (Quartier Sud).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 10 h 45.La mise en niche suivra au Mausolée Mont-Marie.Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : Lucille (feu Joseph Carrier), Thérèse (feu Raymond Lemieux) et Claude (Micheline Potvin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Raoul (feu Irène Lemay), feu René (feu Lucette Brochu), feu Gaston (feu Marguerite Fournier), feu Jean-Paul (feu Huguette Samson), feu Marcel, feu Germain, feu Roger (feu Madeleine Bilodeau), feu Gilles (feu Magella Landry) et feu Suzanne. La famille tient à remercier l'équipe de l'urgence B ainsi que le personnel du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à l'équipe du Quartier Sud (section signature) pour leur dévouement auprès de Denise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.