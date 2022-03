L'HEUREUX, Cécilia Dupont



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 13 février 2022 à l'âge de 99 ans et 6 mois, est décédée dame Cécilia Dupont, épouse de feu monsieur Paul L'Heureux. Elle était la fille de feu monsieur Johnny Dupont et de feu dame Rosalie Giguère. Elle demeurait à Boischatel autrefois de Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 30 minutes avant la cérémonie, soit de 13h30 à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses belles-filles et son gendre: Lise (feu Benoit Racine), feu Ghislain (Diane Paquet), Michel (Claudette Racine), feu Francine (Brigitte Savard), feu Danielle (Pierre Prémont) et elle était la mère de feu Réjean (feu Marcelle Rioux); ses petits-enfants: Geneviève, Christian, Stéphanie, Guillaume, Justine, Alexis, Myriam et Julien ainsi que ses arrière-petits-enfants; ses frères et ses belles-sœurs: Raymond Dupont (Gisèle Simard), Claude Dupont (feu Jeannine Mercier), Rolland Dupont (Marie-Paule Rousseau), Lorraine L'Heureux (feu Joseph-Armand Simard) et elle était la sœur et belle-sœur de feu Rollande Dupont (feu Alphonse Poulin), feu Oséa Dupont (feu Diane Tanguay), feu Robert Dupont (feu Annette Pichette), feu Janine Dupont (feu Gérard Bilodeau), feu Alphonse L'Heureux (feu Cécile Lachance), feu Yvonne L'Heureux (feu Léo Racine), feu Hélène L'Heureux (feu Philippe Lachance), feu Jean-Marie L'Heureux et feu Fernand L'Heureux (feu Irène Simard). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-Francois d'Assise pour l'attention portée et les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU de Québec, soins palliatifs Hôpital St-François d'Assise, 1825 Boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, QC G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/