BOUCHARD, Guy



À son domicile du Domaine Saint-Dominique, le 25 février 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Guy Bouchard, époux de dame Murielle Ross, fils de feu Elzéar et de feu Yvonne Voyer. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mardi 15 mars 2022 de 19 h à 21 h et le mercredi 16 mars 2022 de 9 h à 13 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Murielle Ross; ses enfants: Venyse (Jean-Luc Lavoie), feu Lucie (Gaétan Lizotte), Sylvie (Daniel Therriault), Alain (Dominique Bérubé) et André (Claude Morency); ses petits-enfants: Philippe (Lia), Pierre-Luc (Émilie), Caroline (Guillaume), Joël (Amélie), David, Rémi (Marie-Noël), Audrey (Mireille), Michaël, Ross (Vann), Vincent (Marie-Line), Renée-Pier (Jean-Maxime), Myriam (Alex), Jonathan et Katerine (Nabil); ses arrière-petits-enfants: Camille, Charlie, Justine, Éliane, Félix-Antoine, Lucy, Julian, Lyvia, Gabriel, Adam, Judy, Logan, Léa-Rose, Félix, Émile, Tom, Mavrik, Romie, Marie-Chantal, Eli; ses frères et sœurs: Edwidge, Gabrielle, feu Louis-Marie, feu Charles, feu Gisèle, Marcel et Gilles; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Bouchard et Ross, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces et plusieurs amis. Nous tenons à remercier le personnel du 4e étage du Domaine Saint-Dominique pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.