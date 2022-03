GAMACHE, Thérèse Thériault



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 31 décembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Thérèse Thériault, épouse de monsieur André Gamache. Elle était la fille de feu dame Marie Gagné et feu monsieur Ernest Thériault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André; ses enfants : Martin (Nadine Savard) et Patrick; ses petites-filles : Anabelle et Éliane Gamache; ses frères et sœurs : Maurice (Marie-Marthe Briand), feu Joe (feu Marie-Ange Martel), feu Lucien (feu Maria), feu Michel, feu Gérald (Thérèse), feu Léo-Paul, feu Madeleine (feu Roland Charest) et feu Adrienne (feu Léo-Paul Fillion); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gamache : Denise (feu Roland Bédard), feu Jean-Yves (Monique Grégoire) et Louiselle (feu Jean-Baptiste Lapointe); sa filleule Nathalie Bédard; ses filleuls : Mario Lapointe et Sylvain Gamache ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant des soins palliatifs et celui du 4e étage (département pneumologie) de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer , 625, Avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca