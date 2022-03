SHEEDY, Doris



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 15 février 2022, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Doris Sheedy, épouse de feu monsieur Adrien Daigle. Elle était la fille de feu madame Annie Larochelle et de feu monsieur Omer Sheedy. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Giffard.Madame Sheedy était la mère de : Danielle (Claude Genest), feu Bernard (feu Andrée Morency), Lorraine, Rachel (feu Denis Bergeron), Richard (France Gagnon), Gaston (Thérèse Pilote), Francine (James Connelly), Marcelle (feu Jean Mc Neil) et Christiane (Harold Lamontagne). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : Martin, sa filleule Mélanie, Julie, Jonathan, Jean-François, Jean-Philippe, Dale, Jessy, Mickaël et David ; ses arrière-petits-enfants : Lou, Léa, Alex, Sara, Alicia, Olivier, Florence, Leila, Noah et Elliot ; sa belle-sœur Hélène Lavallée (feu Eric Sheedy), les membres de la famille Daigle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu : Eddy (feu Germaine Giasson), Donald (feu Madeleine Tremblay), Katleen (feu Paul Laplante), Lewis (feu Rita Paré) et Harry (feu Thérèse Tremblay). Un remerciement spécial au personnel du 4e étage du Centre d'hébergement St-Antoine pour leur dévouement, leur respect ainsi que les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6 Tel : 1 877 527-0075 www.sprg.ca