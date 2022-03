ALAIN, Christian



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entouré de l'amour de sa famille, le 17 décembre 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Christian Alain, époux de madame Hélène Dussault. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Alain laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses parents: madame Anonciade Manon Leduc et feu monsieur Robert Alain, ses enfants: Catherine (Guillaume Thibault) et Marie-Josée (Julien Paquette); ses petits-enfants: Julianne, Delphine, Jacob, Ludovic et Raphael; ses frères et soeurs de la famille Alain: feu Linda (Christian Careau et feu Bruno Leclerc), Claude (Fernand Soucy), Louise, Sylvain (Kathryn Berryman), Denise (Simon Hardy), Martine (Michel Cantin) et Caroline (Rosaire Grenier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dussault: Gaétane, Diane, Jean-Claude (Cathy McDonald), Michel (Diane Frenette), Claire (Jacques Hamel) et Daniel (Linda Poliquin) ainsi que ses nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines. De nombreux collègues de travail et amis le regretteront autant que les membres de sa famille. Christian était un homme inspirant pour un grand nombre de personnes qu'il a côtoyé autant sur le plan professionnel que personnel. Les valeurs qu'il chérissait, sa grandeur d'âme, son positivisme, sa résilience et sa grande générosité, à tous les instants, font de lui un exemple à suivre pour les générations actuelles et futures. Il continuera à vivre dans les nombreux souvenirs des gens qui ont été privilégiés d'avoir partagé sa route à ses côtés. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'équipe du CLSC de Pont-Rouge, la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec, Transplant Québec et l'Institut de réadaptation en déficience physique du Québec (IRDPQ). Elle tient également à souligner l'accompagnement exceptionnel de son équipe de proches aidantes dont Pierrette Vallières et sa préposée Catherine Martel, son infirmier Claude Thibault ainsi que les Dr Viens et Dr Champagne pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Santé Portneuf, en sélectionnant Don Fond soins palliatifs à domicile, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://fsssp.ca. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 4 mars 2022 de 19h à 21h et le samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h30.