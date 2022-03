LORD, Bibiane



À l'hôpital Laval, le 13 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Bibiane Lord, épouse en premières noces de feu monsieur Joachim Gravel et en deuxièmes noces de feu monsieur Edgar Kingsborough. Elle était la fille de feu monsieur Raoul Lord et de feu dame Pauline Doré. Elle demeurait à Donnacona.L'inhumation se fera ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Lord laisse dans le deuil sa sœur Hermance s. s. f. a.; ses nièces: Marie-France (Daniel Gingras), Marie-Claude et Annie; ses neveux: feu Alain et Christian (feu Sophie Roy); ainsi que plusieurs cousins, cousines, petits-neveux, petites-nièces, parents et ami(e)s. Outre ses parents et ses époux, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Gérard (feu Huguette Tremblay), Gemma (feu Jean-Charles Émond), Victor (Monique Guay), Pierrette (Roland Houde), Doris (Pauline Gauthier); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Gravel et Kingsborough ainsi que son compagnon de longue date feu monsieur Jacques Hébert. La famille désire remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4/ https://www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider.