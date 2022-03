ROULEAU, Dr Yves



À la maison, le 14 février 2022, entouré de ses êtres chers, est décédé Dr Yves Rouleau, à l'âge de 63 ans. Il a pu bénéficier de l'aide médicale à mourir. Originaire de Baie-Comeau, il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il était l'époux de Ginette Leblanc et le fils de feu Gontran Rouleau et de feu Claude Deland. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants adorés Jean et Marie-Josée, sa soeur Marie-Dominique (Claude-Paul), ses frères Luc (Alberte), Philippe (Diane) et Vincent (Marie-Soleil) et son beau-frère Serge (feu Sylvie Leblanc). Il laisse également dans le deuil ses grands amis Daniel, Jean-Yves et Marie ainsi que son fidèle compagnon Alfred, ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et nombreux ami(e)s. C'est avec tristesse qu'Yves a quitté la Clinique des Ponts en y laissant plusieurs collègues et amis ainsi que ses patients. Il aura également laissé sa marque auprès de ses collègues et amis du Centre hospitalier Paul-Gilbert.Yves était un homme d'exception avec une force hors du commun. Il restera une inspiration dans le coeur de tous ceux qui ont croisé sa route. Sa simplicité, son dévouement, son amour de la vie et son sens de l'humour resteront gravés à jamais dans notre mémoire. La famille tient à remercier Dre Claudine Bellerive et Dr Nicolas Marcoux. Un merci spécial à son collègue et ami Dr Michel Nadeau ainsi qu'à Dr Michel Côté pour leur réconfort et leur grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou au Club canadien du lévrier irlandais. La famille vous accueillera aude 19 h à 21 h et le samedi 5 mars à compter de 9 h.