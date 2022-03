FORTIER, Denys



Au CHSLD Ste-Monique de l'Ancienne-Lorette, le 13 février 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Denys Fortier, conjoint de feu Colette Bélanger et fils de feu de dame Germaine Bédard et de feu monsieur Antoine Fortier. Il laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Stéphane Trudel) et Jocelyn, sa petite-fille Alexandra Martel (Adrien Gagnon); la mère de ses enfants madame Louise Colin. Il est allé rejoindre son demi-frère feu Roger Hains (feu Idy-May Murray). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Ste-Monique pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Il a été confié à :