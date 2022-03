RHÉAUME, Gilles



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 22 janvier 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilles Rhéaume, époux de dame Suzanne Monier, fils de feu dame Emma Rhéaume et de feu monsieur Eugène Rhéaume. Autrefois de Lac-Saint-Charles, il demeurait à Saint-Émile. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Lac-Saint-Charles, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses filles : Nadine (Martin Rhéaume), Katia (Yannick Lortie); ses cinq petites-filles: Virginie (Anthony St-Hilaire), Magaly, Émy, Jessie, Raphaëlle; ses frères et sœurs : Gaston (feu Yvette Rouleau), feu Julienne (feu André Auclair), feu Céline (feu Jean-Marie Talbot), Louise (Serge Landry); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Monier : feu Berthe (feu Roger Béchard), René (Carole Paré), Normand (Robert Bouchard), Lorette, Damien; son filleul : Daniel Rhéaume (Valérie Laflamme), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses frères Chevalier de Colomb de Lac-Saint-Charles, autres parents et ami.es. Un sincère remerciement au personnel de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, tél. : 418 656-6241, poste 2, téléc.: 418 656-6323, courriel : info@diabec.com, site Internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com.