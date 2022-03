TREMBLAY, Edmond-Guy



Au CHSLD de Baie-Saint-Paul, le 8 janvier 2022, à l'âge de 86 ans et 5 mois nous a quittés monsieur Edmond-Guy Tremblay. Il était l'époux de feu dame Mariette Girard et demeurait à Les Éboulements.Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lasamedi jour des funérailles à compter de 10 h 30. Monsieur Edmond-Guy Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Sophie (Martin Dubé), Nicolas (Sonia Desmeules); sa petite-fille: Claudia; sa sœur: Thérèse-Rachel; sa belle-sœur Lucille Girard, ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre son épouse, il est allé rejoindre ses parents: Georges Tremblay et Alida Gauthier; ses frères et sœurs: Georges-Henri (feu Lucille Desgagnés), Jean-Marie (feu Pauline Gagnon), Bernadette (feu André Perron), André (Lucille Tremblay), Jeanne-Yvette (feu Laurent Audet) et Marc-Eugène (Monique Audet). Un merci spécial est adressé au personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, unité Dina Boivin pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds CHSLD, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la