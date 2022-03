LAFLAMME, Jeanne-d'Arc



À la Résidence Beau-Séjour à Saint-Prosper, le jeudi 24 février 2022, à l'âge de 98 ans et 2 mois, est décédée paisiblement et entourée de l'amour des siens, madame Jeanne-d'Arc Laflamme, épouse de feu Gaston Tanguay. Elle demeurait à Saint-Prosper. Madame Jeanne-d'Arc Laflamme sera exposé à la résidence funérairele vendredi 4 mars en soirée de 19h à 21h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 11h.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Viateur, Nicole (Marie-Louis Gilbert), Martine (Richard Dorval) et Richard (Claire Lévesque); ses 8 petits-enfants : Valérie (Michel Lacombe), Annie (Sylvain Talbot), Geneviève (Sylvain Drouin), Sébastien (Marie-Andrée Beaudoin), Éric (Marie-Pier Bédard), Sonia (Alain Gosselin), Sophie (Julien Parent) et Frédéric (Catherine Bélanger); ses 14 arrière-petits-enfants : Mégan, Anthony, Kélyann, Zakary, Cloé (Philippe Tremblay), Jérémy (Anabelle Quirion), Léa, Émie, Thomas, Louis, Élodie, Lauriane, Adam et Arthur. Elle était la belle-soeur de : Irène Tanguay et Marguerite Larochelle (feu Conrad Tanguay). Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Laflamme et Tanguay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Beau-Séjour ainsi que ceux du CLSC et de la Coop pour les bons soins prodigués. La famille remercie particulièrement la propriétaire de la résidence, madame Sylvie Larochelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Beauce-Etchemin inc., 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges de Beauce, G5Y 3X8.