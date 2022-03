CARRIER, Raymond



Entouré affectueusement de sa famille, s'est éteint paisiblement à l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, monsieur Raymond Carrier, époux de madame Nicole Brochu, fils de feu Herménégilde Carrier et de feu Alice Vien. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils: Jean-François Carrier (Nathalie Michaud); ses petits-enfants: Marie-Ève Carrier (Jeffrey Lemieux), Charles-François Carrier (Mélynda Bouffard) et leur mère Christine Bellerive; ses arrière-petits-enfants: James Lemieux, Nathan Lemieux; ses frères et sœurs: feu Marcel (Collette Paquet), feu Thérèse (feu Laval Labrie), Carmen (feu Vincent Dumas), Claudette (feu Ernest Patry), feu Michel (feu Rose Fortier), feu Micheline; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Paul Bouchard (feu Françoise Brochu), feu André Brochu et plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis et clients (Marotte et Samson Inc.). Nous remercions sincèrement Sophie Nolet inh., Dre Christine Gosselin, Dr André Lévesque, ainsi que tout le personnel de la Coopérative de service Rive-Sud, du CLSC de Lévis et de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera aude 9h30 à 11h.