CHAMBERLAND, Michel



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 17 février 2022, à l'âge de 62 ans et 10 mois, est décédé monsieur Michel Chamberland, conjoint de madame Hélène Lavoie, fils de madame Denise Boivin et de feu monsieur Réal Chamberland. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Outre sa conjointe madame Hélène Lavoie, il laisse dans le deuil sa mère madame Denise Boivin (feu monsieur Réal Chamberland); son frère et sa soeur: Daniel (Miriam Frago) et Sylvie; les enfants de Daniel: Maxime et Joanie Chamberland; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lavoie: Gilles (Rosanne Roussel), Ghislaine (Yves Dionne), Yves (Ursula Gravelle), Denis (Gisèle Pignatel), Henriette (Noel Dionne), Jules (Michelle Picard), Julien (Céline Larouche), Michel (Suzie Simard), Gilbert (Guylaine Lévesque), France, Martine (Gilles Chabot) et Lyne; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s en particulier Daniel Pedneault (Chantal Côté) et Lise Ouellet (Pierre Simard). La famille tient à remercier le Dr Robert Laforce Jr et son équipe, le Centre d'hébergement St-Jean Eudes et le CLSC St- Rock pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Université Laval à l'adresse web suivante: "https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/0647/