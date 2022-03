GAGNON, Bernard



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 21 février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Bernard Gagnon, époux de dame Pierrette Gagné, fils de feu dame Fernande Rouillard et de feu monsieur Gaudiose Gagnon. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 4 mars 2022 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 5 mars de 8h30 à 9h45.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Stoneham, sous la direction de laOutre son épouse, Pierrette Gagné, il laisse dans le deuil, ses enfants: feu Jean Gagnon, Stephan Gagnon, Geneviève Gagnon (Dominic Noël); ses petits-enfants: Sarah-Maude Gagnon, Leïla Noël, Marie-Lee Noël; ses sœurs: Agathe Gagnon (André Morin), Hélène Gagnon (Alain Rochette), Rachelle Gagnon (Jean Aubut); ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Raymond Gagné (Louisette Michaud), Lorenzo Gagné (Pierrette Tanguay), Andrée Gagné (Harry Rawcliffe), feu Jean Gagné (Françoise Bouchard), Lise Gagné (feu Tommy Difruscio), feu Jaques Gagné (feu Pierrette Gingras); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de St-François d'Assise pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387, téléc.: (418) 682-8214, site Internet: www.fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.