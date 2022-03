POMERLEAU, Gertrude Bégin



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 15 février 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gertrude Bégin, épouse de feu M. François Pomerleau. Elle demeurait à Sainte-Marie, antérieurement à Scott. La famille vous accueillera aule samedi 5 mars 2022 de 11h30 à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Francine, feu Andrée (feu Réjean Turgeon), Marc (Josée Desmarais), Martin (Marie-Ève Breton), Éric (Marie-Josée Campeau), Alain (Maureen Bouchard) et Raymond Trachy (Céline Labrecque); ses petits-enfants: Kevin et Brian Reynolds, Ghislain, Patrick et Nicolas Turgeon, Katia et David Pomerleau, Molie Pomerleau, Rosalie, Béatrice et Émile Pomerleau, Jordan et Jacob Trachy, Dave, Josée et Jessen Trachy; ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Jeanne (Napoléon Deblois), Rose-Hélène (Évariste Drouin), Cécile (Arthur Asselin), Maurice (Rita Girard), Raymond, Simone, Lucille (Paul-Émile Trachy) et Ronald (Rosaline Picard); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Moncalm (feu Yolande Moreau), feu Paul (feu Noëlla Pomerleau), feu Lucien (feu Jacqueline Roy), feu Raymond (Thérèse Nadeau), Françoise (feu Guy Parent), Guy (Émily Jones), Thérèse (feu Dominique Boutin), feu Cléophée (Monique Laflamme), Maurice (Lucille Roy), Céline (feu Nelson Gagnon), feu Pierre (Lucille Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout spécialement le personnel du CHSLD pour les bons soins prodigués. Dons suggérés: Société Alzheimer Chaudière-Appalaches: https://www.alzheimerchap.qc.ca/, La fondation DMLA: Dégénérescence maculaire: https://fondationdmla.com/lafondation