TREMBLAY, France

À son domicile, le 28 février 2022, à l'âge de 67 ans et 11 mois nous a quittés madame France Tremblay. Elle était la fille de feu monsieur Fernand Tremblay et de feu madame Jeanne Tremblay. Elle demeurait à Les Éboulements.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) au funérarium de lajeudi le 3 mars 2022 de 19 h à 21 h et vendredi jour des funérailles à compter de 9 h. Madame France Tremblay laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Nicole (Gaston Gaudreault), Rose-Hélène, Jacques, Brigitte (Ghyslain Filion), Angelo; ses nièces: Nancy (Gabriel Aubé) leurs enfants Laurie-Ève et Jacob; Nathalie (Dany Beaumont) ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux amis(es). Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses sœurs: Martine et Monique. La famille remercie le personnel du département de l'oncologie de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Saint-François d'Assise pour la communauté de Les Éboulements, des formulaires seront disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la