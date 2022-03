PARÉ, Gilbert



À l'hôpital régional de Portneuf, le 20 février 2022, à l'âge de 66 ans et 4 mois, est décédé monsieur Gilbert Paré, époux de dame Sylvie (Trudel) Paré, fils de feu monsieur Edmond Paré et de feu dame Germaine Côté. Il demeurait à Saint- Raymond. La famille recevra les condoléances aule jeudi 10 mars prochain, de 18 h à 21 h, ainsi quede 9 h à 11 h.et l'inhumation en colombarium extérieur suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, monsieur Paré laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Julie Leclerc) et Rachel (Samuel Huard); ses petits-enfants: Léonie, Chloé, Anne Élie et Axel; ses frères et sœurs: Mariette (Martin Voyer), feu Noëlla (feu Jean Louis Lemelin), Jean-Claude (Yvette Cormier), Angéline (feu Roger W. Moisan), Armande (Gérard Martel), Clément (Éliane Cantin), feu Jules (Jeanne Therrien), Diane (Réal Cantin), Raymond (Odette Deschamps), Réjean (feu Micheline Marcotte/Francine Julien), Hélène (feu Jean Louis Lemelin), feu Pierrette et feu André; sa belle-mère Rollande Moisan (feu Gratien Trudel); ses beaux frères et belles sœurs de la famille Trudel: Réjean, Carole (Raynald Paquet) et Luc (Suzanne Leclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel de l'urgence de l'hôpital régional de Portneuf. Elle désire également remercier le CLSC de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués, tout particulièrement Céline Cinq-Mars, inf., et Claude Thibault, inf., pour leurs soins à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer : 2375, avenue de Vitré, Québec (Québec) G1J 5B3 /https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.