LANDRY, Gilles



Au CHU L'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 février 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Gilles Landry, fils de feu dame Delvina Savard et de feu monsieur Lucien Landry. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière de Saint-Émile, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Il laisse dans le deuil ses sœurs et ses frères : Lise (Marcel Côté), Luc (Jocelyne Arsenault), Alphonse (Céline Gobeil), Line. Il est allé rejoindre sa sœur et son frère feu Noëlla (Yves Gingras) et feu Denis. Il laisse également dans le deuil, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses amis, ainsi que ses amis les petites brebis de Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec (Québec) G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.