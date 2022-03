Alouettes: un contrat pour un ancien du Rouge et Or

Les Alouettes de Montréal ont fait signer jeudi une entente de deux saisons au receveur de passes Mathieu Robitaille.

Le joueur de 24 ans avait pris part au camp d'entraînement des Moineaux en 2021 avant de retourner disputer une dernière saison avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Produit des Titans du Cégep Limoilou, Robitaille a amassé 234 verges en 24 réceptions durant la dernière campagne. Il a de plus porté le ballon quatre fois, amassant 23 verges et trois majeurs. L'athlète de 6 pi et 190 lb a été un membre des formations championnes de la Coupe Vanier en 2016 et en 2018.

«Mathieu peut courir, lancer ou attraper un ballon, c'est un joueur très polyvalent, a affirmé le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans un communiqué. Il a aussi excellé sur les unités spéciales lors de ses années dans les rangs universitaires, nous sommes heureux de cette signature.»

Le club montréalais amorcera son calendrier régulier le 16 juin à Calgary, après avoir tenu son camp d’entraînement et disputé deux rencontres hors-concours.

