Analyse du professeur en sciences politiques Michel Roche de l’UQAC : Quelle est la clef pour arrêter Poutine?

Les pressions internationales, les sanctions économiques, l’isolement de Poutine, la résistance ukrainienne face aux militaires russes ne semblent pas décourager le dictateur Vladimir Poutine de prendre le territoire ukrainien.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 8e journée de guerre en Ukraine: voici tous les développements

• À lire aussi: À Lviv, une bande de copains bricoleurs fabrique des obstacles anti-chars

• À lire aussi: À Kyïv, Ksenia, guerrière de la logistique et de l'arrière-front

Qu’est-ce qui pourra réellement arrêter les ambitions guerrières du dictateur Poutine ?

La distance que semblent prendre certains oligarques face à Poutine pourrait ajouter de la pression sur le président, et les manifestations populaires pourraient aussi jouer contre lui.

«La Douma entrevoyait voter pour une loi qui prévoyait jusqu’à 20 ans de prison pour quiconque s’opposerait publiquement à la guerre. Ça n’a pas été ratifié, mais ça en dit très très long sur le régime», explique le professeur en sciences politiques Michel Roche de l’UQAC en entrevue à TVA Nouvelles.

Selon lui, la révolte de la population face à la guerre pourrait provoquer une révolution à l’interne.

«Quelque chose pourrait l’arrêter! Que les manifestations contre son régime prennent de l’ampleur et que dans les rangs les plus proches de Poutine, les silovikis, ceux qui dirigent les ministères liés à la répression, comme le ministère de l’Intérieur, de la défense, il y ait des divisions. Si de ce point de vue là, on constate qu’il y a des divisions, on pourrait souhaiter ce qu’on pourrait appeler une ‘’révolution de palais’’ et qu’on se débarrasse de Poutine pour recréer des liens avec la communauté internationale», croit l’expert.

L'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a appelé mercredi ses concitoyens et ceux du Bélarus à braver les intimidations des autorités et à manifester chaque jour contre l'invasion de l'Ukraine.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier, plus de 8000 personnes ont été arrêtées en Russie, selon l'ONG spécialisée OVD-Info, lors de manifestations antiguerres ayant rassemblé plusieurs milliers de personnes.

Quatre Russes doivent subir un procès dès la semaine prochaine.

À VOIR AUSSI