OUELLET, Daniel



À Bawlf, Alberta, le 11 janvier 2022, à l'âge de 48 ans, est décédé monsieur Daniel Ouellet, unique fils de dame Anny Fergusson.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Château-Richer sous la direction desIl laisse dans le deuil outre sa mère Anny, son père Gérard Ouellet (Michelle Deschênes); ses sœurs: Chantal, Nathalie (Benoit Giard) et Marie-Jo (Éric Sirois); ses oncles et tantes: Jean-Marc Fergusson (Hélène Racine), Gérald Fergusson (Paulette Baier), Frank Fergusson (France Côté), Dorothée Fergusson (Philippe Racine), Jean-Yves Ouellet (Lauréanne Goulet), Huguette Ouellet (Gérald Boivin), feu Paul-Étienne Ouellet (Pierrette Lambert), feu sa marraine Louisette Ouellet, feu son parrain Arthur St-Gelais et feu son oncle Harry Fergusson. Il laisse son filleul Maxime Simard et sa filleule Camille Giard ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et dans une très grande tristesse son ex beau-père Arthur Levingston ainsi que de nombreux collègues et amis(es) de l'Alberta et de la Côte-de-Beaupré. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec) G2J 1B8 coeuretavc.ca