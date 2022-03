CROTEAU, Hélène



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de madame Hélène Croteau, décédée le 2 janvier 2022, à l'âge de 57 ans et 10 mois. Elle était la fille de feu Armand Croteau et de feu Juliette Maurice. La famille vous accueillera dans le respect des règles sanitaires pour y recevoir vos vœux de sympathie en,à compter de 9h00 jusqu'à 10h30.Elle laisse dans le deuil son conjoint Davis Plante et leurs deux enfants, Laurie et Xavier. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur : Yves Croteau (Hélène Normand), Michel Croteau (Sylvie Olivier), Daniel Croteau (Denise Fortier), France Croteau (Jacques Gosselin), Réjean Croteau; ses nombreux cousins et cousines, neveux, nièces, autres parents, ainsi que des amis très chers.