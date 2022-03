DESJARDINS, Louis-Philippe



À son domicile, le 16 février 2022, est décédé à l'âge de 93 ans et 1 mois M. Louis-Philippe Desjardins, époux de feu Mme Hélène Bélanger; fils de feu Mme Rose-Anna Tardif et de feu M. Joseph Elzéar Desjardins. Il demeurait à Sainte-Hélène, Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 12 h à 14 h 50.et de là au crématorium. L'inhumation au cimetière paroissial aura lieu à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane, Denis et Claude. Il était le frère de : feu Rose, feu Alice, feu Elzéar, feu Cécile (feu Édouard Goyer), feu Émile et le beau-frère de : feu Lucien (feu Antoinette Bélanger), feu Marie-Jeanne (feu Émile Poussard), feu Thérèse (feu Jean Daoust), feu Gérard (feu Rosianne Gagnon), feu Cécile (feu Gérard Lamarre), Marie-Ange (feu Lucien Lamarre), feu Yvette (Raynald Beaulieu), feu Louis-Philippe (Pierrette Parent), Maurice (feu Rollande Chouinard), feu Jean-Paul (Gertrude Soucy), Odette (Jean-Yves Chamberland). Sont attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Desjardins et Bélanger ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Mario Lebel pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la