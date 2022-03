[BALADO] Parler la langue des signes est bon pour le cerveau

Le langage des signes n’a pas toujours été une mesure d’inclusion.

Le Magazine New Scientist rapporte que dans les années 60 on punissait les enfants sourds au Royaume-Uni lorsqu’ils utilisaient la langue des signes en classe. Heureusement, les temps on bien changé.

Les langues des signes ont non seulement survécu, mais sont maintenant florissantes à un point tel que beaucoup plus de personnes ont la chance de les apprendre.

Devrions-nous savoir le faire?