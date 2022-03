GRONDIN, Sr Hélène



À la maison provinciale des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, le 27 février 2022, à l'âge de 80 ans et 6 mois, dont 61 ans et 6 mois de vie religieuse, est décédée Sr Hélène Grondin, r.e.j., en religion, sœur Saint-Jean-du-Cénacle. Originaire de Sainte-Rose de Dorchester, elle était la fille de feu M. Florian Grondin et de feu dame Aline Nadeau. Elle sera exposée au funérariumle dimanche 6 mars de 19 h à 21 h 30 et le lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h.et de là, au cimetière de Saint-François- Xavier. Elle était la sœur de : feu Eugénie (feu Paul-Omer Plante), Alfrédine (feu Gérard Saint-Hilaire), Jean (Éléonore Pelletier). Sont aussi affectés par son départ, les membres de sa famille religieuse, ses neveux et nièces, ses autres parents et amis des familles Grondin et Nadeau. Les services professionnels ont été confiés à la