CHABOT BRETON, Jacqueline

À son domicile, le 20 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée entourée de ses proches, madame Jacqueline Breton, épouse de monsieur Camille Chabot. Elle était la fille de feu Edmond Breton et de feu Marie-Rose Roy. Elle demeurait à Armagh, native de St-Raphaël-de- Bellechasse.vendredi le 4 mars 2022 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12h.et de là, au crématorium. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Steve (Mélanie Labrie), Patrick (Isabelle Gosselin) et Anick (Patrick Boutin); ses petits-enfants: Cloé Roy (Tim Alexander Murphy) et Tommy Roy ainsi que les enfants de sa belle-fille Mélanie (Loic, Luca et Loan). Elle laisse également dans le deuil sa sœur Diane Breton; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot: feu Reynald, Huguette (Denis Laferrière), Réjean (Darlène Roy), Agathe (Yvon Dion), Éric et Mario (Sylvie Gagnon) ainsi que son filleul Steven Chabot et ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Un merci spécial au personnel du CLSC Bellechasse pour leur accompagnement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.