LEMIEUX, Karina



C'est à la Maison Dessercom, le 5 février 2022, à l'âge de 46 ans, qu'est décédée madame Karina Lemieux, épouse de monsieur Frédéric Poulin, fille de madame Julie Vézina et de feu monsieur Jean-Pierre Lemieux. Après plusieurs mois de lutte contre la maladie, c'est l'âme en paix qu'elle nous a quittés. Elle demeurait à l'Isle-aux-Grues et à Lévis dans les dernières années.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants chéris: Abigaël et Raphaël, son frère Éric, son neveu Xavier, sa filleule Loriane, ses beaux-parents de la famille Poulin: Angèle Labrecque et feu Ivan Poulin; ses belles-sœurs: Geneviève (Sébastien Tessier), Marie-Hélène (Marie-Claude Laberge) et leurs enfants: Sarah, David, Vincent, Audrey et Maxim; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier Dre Alexandra Sebastianelli, Dr Michel Tremblay et Dr Michel Côté pour leur bons soins et toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, Téléphone : 418 835-7188, Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.