ROBERGE, Thérèse Clusiault



Le 3 décembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Thérèse Clusiault, épouse de monsieur Yves Roberge, fille de feu Adolphe Clusiault et de feu Loretta Drouin. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Rédempteur. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux enfants par alliance: Pascal Roberge (Julie Corbin) et Nancy Roberge (Pascal Chabot); ses petits-enfants: Olivier et Emy Chabot; ses frères et sœurs: Yvon (Louisette Drouin), Diane (Ghislain Bouchard), feu Élise (Claude Roberge), Céline (Marcel Croteau), Irène (Jacques Delamarre), Réjean (Dominique Delamarre), Rénald (Céline Milhomme), Denis (Nathalie Pelletier), Sylvie, Christian (Dorothy Paquet) et ses nombreux neveux et nièces. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-famille: feu Ronald (Lucie Turcotte), Léopold (Doris-Dafney Russell), Céline (Randy Pearson), Charlotte, Gilles (Céline Gagnon), feu Jacques, Francine (feu Achille Demers), Georges, Yolande (feu Marius Roy), Guy (Sylvie Couture), et autres parents. Sincères remerciements au personnel et aux médecins en oncologie et radiothérapie de même qu'aux infirmières pivots du CRIC, des unités de soins et de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Nous remercions aussi le personnel de maintien à domicile du CLSC de Saint-Romuald pour les soins prodigués et l'écoute dont Thérèse et son mari ont bénéficié au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don., de 13 h à 15 h.