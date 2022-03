BÉLANGER, Jean-Noël



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 février 2022 à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Jean-Noël Bélanger époux de feu Dame Patricia Bernier, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil ses enfants: Francis (Mélanie Mercier) et Simon ainsi que son petit-fils Etienne. Il était le fils de feu dame Marie Morin et de feu monsieur Gérard Bélanger; le frère et le beau-frère de : feu Dominique, feu Valère, Olivette (feu Maurice Giasson), feu Laurent (feu Céline Dion), feu Rollande (Jean-Claude Leblanc), feu Hermel (Lise Campagna), feu Germain (Micheline Marois), Solange (feu Paul-Eugène Coulombe), feu Jean-Yves, feu Jean-Louis, Jeanne-Mance, Gaétan (Corinne Leblanc), Marjolaine (Laval Turgeon) et Louise (Raymond Guimont) ainsi que Claire Journault et Lauréanne Dubé. de la famille Bernier: feu Marie-Marthe (feu Jean-Paul Emond), feu Jean, feu Hervé, Gilberte (feu Raymond Morin), Laurette (feu Euclide Coulombe), feu Paul-Émile (Louisette De Ladurantaye - Pierre Richard) et Yvette (Marcel Tanguay). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. Sincère merci aux membres du personnel de la Résidence du Cap ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire, à compter de 11h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.