PAQUET, Lucille Matte



Entourée de l'amour de ses enfants, le 2 janvier 2022, au CHUL à l'âge de 90 ans, est décédée madame Lucille Matte, épouse de feu monsieur Léopold Paquet, fille de feu dame Marie-Rose Roberge et de feu monsieur Henri Matte.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 11h à 13h.Les cendres seront déposée au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière Saint-Charles immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Manon Houde), Line (Sylvain Bénard) et Lucie (Steve Doire); ses petits-enfants : Vincent, David (Laurence Blouin), Maxime (Jennifer Nadeau), Pierre-Olivier (Christine Guimont), Claudel et Félix-Antoine; ses arrière-petites-filles : Emma, Romy et Florence. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs : Thérèse (feu André Gagnon) et Monique (feu René Tremblay); son frère : Jules (Thérèse Gagnon); ses beaux-frères : Gérard (feu Colette Pépin) et Yvon Lemay (feu Denise Matte); ses neveux et nièces, ses précieux amis de longue date : René et Ghislaine Vidal ainsi que ses amis du Manoir de L'Ormière où elle a vécu paisiblement durant les dernières années de sa vie. Merci à l'équipe du personnel soignant du 2e étage (sud-est) du CHUL pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec : site Web : www.fondationduchudequebec.org - téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation@chudequebec.ca