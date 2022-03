BEAULIEU, Gilles



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 17 février 2022, à l'âge de 77 ans et 10 mois, est décédé monsieur Gilles Beaulieu, fils de feu monsieur Léopold Beaulieu et de feu madame Anne-Marie Gravel. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h30 à 15h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Paul-Henri (Colette Ouellet), Raynald (Pierre Labbé), feu Gaétan (Jocelyne Ruest), Yves (Lise Ruel), feu Carole (Jean Roberge), feu Alain (Danielle Laperrière), Richard (Gaétan Richard), Daniel (France Lamontagne), Doris (Georges Lafforgue), Linda, Jacques (Jocelyn Faucher) et Lucie Grenier notre sœur de cœur. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s dont son grand ami Yvan Côté avec qui il a partagé une partie de sa vie. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée au cours des dernières années. Tout particulièrement le personnel du 2e étage qui ont fait partie de son milieu de vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une des fondations suivantes: La Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, ou L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumonie de Québec (IUCPQ), 2725, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1V 4G5.