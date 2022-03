BÉDARD, Pauline



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 22 janvier 2022, à l'âge de 91 ans , est décédée madame Pauline Bédard. Elle était la fille de feu madame Marie-Anna Légare et de feu monsieur Joseph Bédard. Elle demeurait à Cap-Rouge.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h 30. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Benoit Beaupré (Marie Robitaille), Mireille Beaupré (Mario Daigle); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants Philippe, Martin, Amélie et David et ses arriere petits-enfants Zacharie et Léa; ses frères et ses soeurs feu Gemma (feu Lucien Hamel), Rita (feu Georges Emond), feu Emilien (feu Liliane Martel), Jean-Louis ( Marie-Anne Bouchard), Augustin (feu Pauline Ruel ), feu Suzanne (Émilien Mainguy), Lionel (Sophie Génereux), ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Augustin de 3e étage pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, (Québec) G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com