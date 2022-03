Devons-nous échapper au monde?

Lorsqu’une guerre s’abat, les grands enjeux philosophiques sont chaque fois convoqués. C’est alors l’occasion pour les habitués, Hobbes et Rousseau, de s’illustrer autour de la question de la nature de l’homme. Après tout, elle demeure irrésolue encore à ce jour : l’homme est-il un loup pour son semblable ou est-il naturellement bon?

Quand la Russie a envahi l’Ukraine jeudi dernier, un autre dilemme de cette ampleur a refait surface : l’histoire-a-t-elle un sens?

Cette question est hautement abstraite, mais elle devra pourtant nous interpeller dans les prochaines années. C’est que nous sommes nombreux à avoir porté attention à un autre événement qui s’est produit la semaine dernière, quelques heures à peine avant que le conflit ukrainien ne nous plonge tous dans l’angoisse.

De l’autre côté de l’océan, le PDG de Facebook convoquait la presse mercredi le 23 février pour présenter les premiers résultats de son projet de réalité virtuelle, Méta. Rappelons que Mark Zuckerberg a annoncé à la fin de l’année 2021 qu’il emploiera 10 000 personnes et investira, seulement pour l’année 2022, pas moins de dix milliards de dollars pour venir à bout de ses ambitions.

Dans quelques années, Meta Platforms offrira à l’humanité la possibilité de plonger dans un univers complètement virtuel. On transformera l’expérience en 2D des réseaux sociaux en une aventure intégralement immersive.

Ultimement, Zuckerberg aimerait que nous abandonnions nos écrans et que nos avatars plongent à l’intérieur d’un univers parallèle – déjà en chantier. Les casques virtuels, présentement sur le marché, seront les premiers véhicules de ce « progrès » technologique, mais éventuellement, l’expérience sera enrichie par l’introduction d’implants cérébraux d’interfaces neuronales – ceux-ci aussi en chantier.

Certains diront que la proximité entre la nouvelle guerre en Ukraine et le dévoilement de la stratégie de Meta Platforms est fortuite. Devant cette posture prudente, d’autres préféreront y lire le sens de l’histoire.

C’est que tandis que la menace nucléaire est brandie à nouveau et que nous nous interrogeons à savoir si les traumatismes des Grandes guerres n’ont pas déjà épuisé leur effet de dissuasion face aux ambitions des grandes puissances, pendant ce temps-là, en Amérique, il y a longtemps que les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) songent à entreprendre la seconde mutation de la réalité en moins de vingt ans. Après tout, il y a longtemps que les GAFAM savent que les humains caressent l’espoir d’échapper au monde.

Après la COVID qui nous a amorti, voici la guerre qui nous effraie. La question n’aura donc jamais été aussi redondante depuis deux ans : puisque le monde est imprévisible et cruel, devons-nous lui tourner le dos?

Il y a quelques années, cette question empruntait simplement quelques accents à la philosophie, mais en 2022, il s’agit d’un enjeu foncièrement politique.

Dans moins d’une décennie peut-être, il sera possible de plonger littéralement dans un univers multi sensoriel, de se coucher dans son sofa et de fermer les yeux tout en se rendant virtuellement au travail. Nous pourrons fréquenter les plus grandes universités sans jamais mettre le pied dehors et assister à des concerts dans le confort de notre sous-sol. Des entreprises investissent aujourd’hui des milliards de dollars afin que cette expérience ne soit pas tout simplement divertissante et alternative. Ces entreprises ne veulent pas faire de quartier. Elles veulent redessiner la réalité.

Irrésistible tentation

En temps de guerre, ce projet de civilisation a tout d’une irrésistible tentation. Ce qui se déroule en Ukraine est tragique et nous voudrions tous y échapper en nous distançant du monde.

En revanche, la solidarité, la fraternité et l’espoir, qui émanent de la résistance ukrainienne, ne sauraient se traduire dans un monde qui ne soit pas ponctué d’intempéries, mais aussi d’étreintes et de rencontres.

N’en déplaise à Mark Zuckerberg, il y a des choses qui ne se réinventent pas et il y a des courants de résilience, comme en Ukraine, qui ne soufflent que chez ceux qui refusent de s’évader.

Rémi Villemure, auteur et étudiants à la maîtrise en histoire