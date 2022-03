TURMEL, Alexandre



Au CHUL, le 22 février 2022, à l'âge de 34 ans, est décédé subitement monsieur Alexandre Turmel, conjoint de Mélanie Lemieux. Il était le fils de Guy Turmel et Nicole Turgeon. Il demeurait à Joly. Il laisse dans le deuil, outre ses parents et sa conjointe, ses filles: Kayla (sa mère Roxane Turgeon), Aby-Gaëlle et son beau-fils Jessy-James; son frère Olivier; ses oncles et tantes: Micheline Turgeon (Rosaire Cayer), Janine Turgeon (Claude Côté), Raynald Turmel (Doris Leblond), Denis Turmel, Ghislain Turmel (Linda Chayer), Marco Turmel; plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h à 13h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche sur le diabète.