Difficile pour les réfugiés ukrainiens de venir au Canada

Le parcours est difficile pour les Ukrainiens qui veulent venir au Canada, déplore une consultante en immigration, qui appelle le gouvernement à plus de souplesse et de compréhension.

Marina Negrivoda a confié recevoir de très nombreux appels depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. «Des familles qui sont ici au Canada et qui veulent faire venir le plus vite possible pour mettre en sécurité les gens qui se trouvent en Ukraine ou ceux qui sont sortis du pays», a-t-elle raconté en entrevue à LCN, mercredi.

Elle explique que «même si le Canada a proposé des mesures pour faciliter les choses, techniquement ça ne fonctionne pas», car les Ukrainiens qui souhaitent faire une demande de visa n’ont pas forcément tous les documents nécessaires en raison de leur départ précipité, et ne possèdent pas de passeport biométrique, «une exigence obligatoire pour la demande de visa».

Mme Negrivoda souligne également que beaucoup d’enfants et de nouveau-nés n’ont tout simplement pas de passeport ni d’historique de ce type de documents. «Les parents ne savaient pas qu’il y allait avoir une guerre et n’étaient pas prêts, n’ont pas les documents».

La consultante en immigration raconte qu’il y a aussi beaucoup de désinformation sur le sujet. «Beaucoup de monde m’a dit qu’ils pensent qu’ils peuvent se présenter au consulat du Canada et automatiquement venir et devenir réfugiés. On essaye d’expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les règles, etc.»

Marina Negrivoda espère que le gouvernement du Canada fera preuve de souplesse et de compréhension. Pour elle, la levée des exigences d’un visa serait «un miracle».

«Au moins pour ceux qui sont en Ukraine, qui ne sont pas sortis du pays, d’enlever l’exigence de la biométrie (...) et libérer l’exigence de document pour les enfants qui accompagnent leurs parents et qui n’ont pas de passeport ukrainien.»

Simplification du processus d’immigration

En point presse mercredi matin, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a indiqué que son gouvernement allait simplifier le processus d’immigration pour les réfugiés ukrainiens par le biais d’un nouveau formulaire.

Ces derniers devront remplir des évaluations biométriques à partir de tests. Les réfugiés ukrainiens pourront obtenir un permis de travail ouvert dès leur arrivée, a-t-il assuré.

Le ministre a affirmé que le nombre d’Ukrainiens ayant fui le pays a désormais atteint le seuil d’un million.

